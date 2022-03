Dubbel zoveel fraude met rode diesel door hoge prijs

Douaniers stellen dubbel zoveel dieselfraude vast bij verkeerscontroles in vergelijking met de voorbije jaren. De hoge dieselprijs is ongetwijfeld een verklaring, maar de douane jaagt ook op hardleerse fraudeurs.

Vorig jaar zijn in ons land 1.807 bestuurders beboet omdat ze goedkopere rode diesel tankten. Op 27.950 gecontroleerden was dit een overtredingspercentage van 6,5 procent. In het coronajaar 2020 waren er minder controles en in verhouding ook minder dieselfraudeurs. “In 2021 was er dus een forse toename, ook in vergelijking met de jaren vóór de coronacrisis”, zegt woordvoerder Francis Adyns van FOD Financiën.

Het aantal is de eerste maanden van dit jaar nog verder toegenomen omdat diesel al meer dan 2 euro per liter kost. De dieselprijs is een verklaring, maar de douane jaagt ook op hardleerse fraudeurs. “Vorig jaar integreerden we eerdere inbreuken in de gegevensbestanden, zodat mogelijke recidivisten via de nummerplaatscanners uit het verkeer konden worden gehaald.”

De douane gaat via de gebruikers ook na waar er werd getankt om de grootschalige dieselfraude aan te pakken. Betrapte automobilisten krijgen voor de eerste keer een boete van 500 euro.