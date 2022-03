Onderzoek van Vias telt steeds meer fysieke agressie tussen bestuurders

Fysiek geweld tussen bestuurders is de afgelopen vijf jaar toegenomen. Dat concludeert Vias Institute maandag, uit een enquête over agressiviteit en irritante gedragingen in het verkeer, aan het begin van de ‘week van de hoffelijkheid’.

Uit de enquête, waarvoor Vias duizend Belgische bestuurders bevroeg, blijkt dat zeven procent van de bevraagden zegt dat ze het voorbije jaar slachtoffer waren van fysiek geweld. In 2017 ging het om 2 procent. Het aantal bevraagden dat zegt slachtoffer geweest te zijn van agressiviteit in het verkeer het voorbije jaar blijft stabiel: 54 procent van de bevraagden dit jaar, 57 procent vijf jaar geleden. Een op de vijftien bevraagden zegt vorig jaar uit de wagen gestapt te zijn ‘om het uit te vechten’.

Daarnaast gaf een kwart van de bevraagden aan dat op de middenstrook rijden, in plaats van in te voegen, het meest irritante gedrag op de autosnelweg is. Daarna volgen bumperkleven (14 procent) en de gsm achter het stuur gebruiken (12 procent). In de bebouwde kom ergerden een kwart van de bevraagden zich aan het niet gebruiken van de richtingaanwijzer. Daarna volgen de gsm achter het stuur gebruiken (21 procent) en een overvol kruispunt oprijden en de andere weggebruikers blokkeren (15 procent).

“De coronapandemie lijkt ervoor gezorgd te hebben dat bepaalde vormen van agressie vaker voorkomen achter het stuur. Uit je wagen stappen om uitleg te geven of zelfs om je excuses aan te bieden aan een andere bestuurder is nooit een goed idee. Het feit alleen al dat je uit je wagen stapt, kan door de andere bestuurder slecht opgevat worden. Onder alle omstandigheden zijn gezond verstand en hoffelijkheid belangrijk zodat de interacties tussen verschillende weggebruikers vlot kunnen verlopen. Hoffelijkheid werkt aanstekelijk en zet andere weggebruikers er ook toe aan om zich ook positief te gedragen”, concludeert Vias in zijn persbericht.