Zwangere vrouw van foto die de wereld rond ging is overleden

De foto van een hoogzwangere vrouw weggedragen op een brancard ging vorige week de wereld rond. Ze was een van de vele patiënten die geëvacueerd werd nadat Russische troepen een ziekenhuis in Marioepol bombardeerden. Het beeld krijgt een heel andere betekenis nu: de vrouw haalde het niet.

Het kinderziekenhuis in Marioepol werd op 10 maart bestookt. Daarbij vielen zeker drie doden en zeventien gewonden. Evgeniy Maloletka maakte kort na de bombardementen foto’s van de site en de slachtoffers. Eén van zijn beelden ging de wereld rond: een foto van een hoogzwangere vrouw die werd weggedragen op een brancard door vijf hulpverleners. De foto stond wereldwijd op de voorpagina van kranten.

© AP

Het nieuws dat de vrouw het niet gehaald heeft komt van persbureau AP. Ook haar kindje is overleden. De fotograaf is intussen zelf op zoek gegaan naar de mensen die hij toen in beeld wist te brengen, en bevestigde eveneens dat de vrouw is overleden.

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov zei kort na de bombardementen op de kraamkliniek dat er geen medisch personeel aanwezig was en dat het ziekenhuis dienst deed als een kamp voor ultraradicale troepen. De Oekraïense president Volodimir Zelenski deed die Russische these af als leugens.

Havenstad Marioepol, in het zuiden van Oekraïne, is een strategisch belangrijke plaats voor de Russen. De bewoners, die schuilen in kelders, zitten al dagen zonder water, gas, elektriciteit of communicatiemiddelen. Elke poging om een humanitaire corridor te openen om de bevolking te evacueren, is al mislukt. Rusland en Oekraïne wijzen daarvoor met de beschuldigende vinger naar elkaar.

© AP