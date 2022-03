Jelle Vossen komt in illuster lijstje terecht na 150ste goal in Belgische eerste klasse: “Mijlpaal waar ik heel trots op ben”

“Toch een mijlpaal waar ik heel trots op ben”, glunderde Vossen na de wedstrijd. “Zo heel veel spelers die kunnen zeggen dat ze 150 keer scoorden in België zijn er niet. Ik wist dat ik er nog eentje nodig had om die kaap te ronden en ik ben heel blij dat ik hem heb kunnen maken. Ook omdat het toch de goal van de verlossing was.”

Eerder op de wedstrijd had Vossen zijn 150ste op een weergaloze manier kunnen maken, maar Eupen-doelman Nurudeen stak daar nog nipt een stokje voor. “Het was fantastisch geweest als ik mijn 150ste goal op die manier had kunnen maken. Maar goed, over enkele jaren weet toch niemand meer hoe ik die goal uiteindelijk gemaakt heb”, besloot Vossen.

De bijna-wereldgoal:

Met zijn 150ste doelpunt sloop Jelle Vossen de top tien binnen van topschutters aller tijden in de Belgische eerste klasse. Hij staat daar tussen stuk voor stuk legendarische doelpuntenmachines. Als de 32-jarige Vossen nog een tijdje doorgaat, komt hij ongetwijfeld nog de top vijf binnen.

Topschutters aller tijden in België:

1. Erwin Vandenbergh, 255 goals

2. Jan Ceulemans, 229 goals

3. Marc Degryse, 197 goals

4. Alex Czerniatynski, 182 goals

5. Willy Wellens, 159 goals

6. Gert Verheyen, 158 goals

7. Patrick Goots, 157 goals

8. Josip Weber, 151 goals

9. Francis ‘Cisse’ Severeyns, 151 goals

10. Jelle Vossen, 150 goals