Lier

Café De Zimmer in Lier kreeg zondag bijzonder muzikaal bezoek. Voormalige winnares van The Voice Oekraïne Anna Hodorovskaya (28) gaf er in een nokvolle tent een benefietconcert voor de oorlogsslachtoffers in haar thuisland. Ze was pas vijf dagen in ons land nadat ze de hoofdstad Kiev ontvluchtte, maar toch wilde ze meteen op de planken staan ten voordele van haar landgenoten.