Militaire drone uit Oekraïne raakt volledig uit koers en stort neer in hoofdstad Kroatië

In de Kroatische hoofdstad Zagreb stortte enkele dagen geleden plots een drone neer. Het toestel had een bom aan boord. Volgens president Zoran Milanović was de drone afkomstig uit Oekraïne. Verder onderzoek wees intussen uit dat het om een oud toestel gaat uit het Sovjettijdperk.

De militaire drone kwam vanuit Oekraïne en vloog over meerdere NAVO-lidstaten. De meterslange drone van ruim 6.000 kilo, die op 1300 meter hoogte vloog, stortte enkele minuten nadat hij het Kroatische luchtruim was binnengekomen donderdagavond laat neer bij het Jarun-meer. De autoriteiten gaan ervan uit dat de brandstof op was.

Er vielen geen slachtoffers, maar er ontstond wel een enorme krater nabij Zagreb en er was veel schade. Zo raakten tientallen geparkeerde voertuigen beschadigd. De drone vloog via Roemenië en Hongarije. De Oekraïense minister van Defensie vindt dat de NAVO-landen niet op tijd gereageerd hebben, waardoor de drone niet onderschept werd, en betreurt dat ook. Hij sprak over een zeer ernstig incident en kondigde een grondig onderzoek aan.

(lees verder onder de tweet)

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Eerst dacht men dat het om een verkenningstoestel ging, maar al snel werd duidelijk dat het onbemande, van op afstand bestuurde, toestel een bom droeg die vroeger werd gebruikt voor vliegtuigen uit de Sovjet-Unie. Of de bom is ontploft, is nog niet duidelijk. Het gaat om een Tu-141 Strizh uit het Sovjettijdperk, een type dat door Oekraïne wordt gebruikt, met een bereik van zo’n 1.000 kilometer.

Zowel het Oekraïense als het Russische leger ontkennen iets met het incident te maken te hebben.

© AP