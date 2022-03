Leider van Tsjetsjenië trekt naar Oekraïne: “Geef je over of we slachten jullie af”

Een dag nadat de oorlog in Oekraïne begonnen was, doken beelden op van duizenden Tsjetsjeense strijders die naar het Oost-Europese land trokken om mee te vechten aan de zijde van de Russen. Nu is ook hun leider, Ramzan Kadyrov, naar eigen zeggen aangekomen in Oekraïne. De man verspreidde zelf beelden - gefilmd door de Tsjetsjeense televisie - van zijn overleg met militairen in Hostomel, een stad vlak bij Kiev waar de Antonov International Airport ligt. De man gaf meteen ook een waarschuwing aan de Oekraïners tijdens zijn tv-optreden: “Geef je over of we slachten jullie af.”