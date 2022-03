Opnieuw zware rellen met voetbalfans, deze keer in Marokko: 160 arrestaties en gewonden

De aanhoudingen werden verricht wegens “hun vermeende betrokkenheid bij gewelddaden, wapenbezit, dronkenschap, het gooien van stenen, het aanbrengen van vernielingen en het in brand steken van een politievoertuig”, klinkt het in de mededeling van het Directoraat-generaal voor Nationale Veiligheid (DGSN).

FAR Rabat verloor het duel in de zestiende finales van de Beker met 0-2 van Fez. Toen in het slot van het duel bleek dat de nederlaag onafwendbaar was, bestormden fans van de thuisploeg het veld om de confrontatie met de bezoekende supporters op te zoeken, melden lokale media. Daarop kwamen de ordediensten tussenbeide. In totaal zouden er 160 gewonden gevallen zijn: 103 bij de ordediensten en 57 supporters. Ook aan 33 voertuigen werden vernielingen aangebracht.

De jaren voor de uitbraak van de coronacrisis was er meermaals geweld tussen supportersgroepen in Marokko. Meestal gaat het dan om aanhangers van de traditionele topclubs, Wydad en Raja Casablanca, maar deze keer ontsnapte dus ook de Marokkaanse hoofdstad er niet aan. Het gaat om de eerste incidenten sinds de terugkeer van de fans naar de stadions eind februari. De voorbije twee jaar werden de wedstrijden in Marokko achter gesloten deuren gespeeld.

Er circuleren beelden van de incidenten op sociale media:

Voor de wedstrijd was er vooral nog veel sfeer (en rook):