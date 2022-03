Mag Torino zich bestolen voelen na niet-toegekende strafschop tegen Inter? “Grootste fout sinds invoering VAR”

De Video Assistent Referee maakt fouten. Niet alleen in België, ook in Italië. Tijdens de wedstrijd tussen Torino en Inter (1-1) van afgelopen weekend werd Torino-spits Andrea Belotti duidelijk op de voet getikt. De scheidsrechter had het misschien niet gezien, maar gek genoeg greep ook de VAR niet in. De Italiaanse krant Corriere dello Sport spreekt van “de grootste fout sinds de invoering van de VAR”.