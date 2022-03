Ligt Natacha de Crombrugghe onder puin van aardverschuiving in Peru? Politie houdt rekening met twee theorieën

Natacha de Crombrugghe (28) is na bijna twee maanden nog steeds vermist. Naast een video van haar een dag voor haar verdwijning in Peru ontbreekt elk spoor van de Belgische toeriste. Maar na een recente getuigenis zou de politie toch twee nieuwe theorieën overwegen.

Ze verdween op 24 januari, waarschijnlijk in de Colcakloof waar ze alleen zou gaan wandelen. Sindsdien weet niemand waar de jonge vrouw uit Linkbeek is. Maar een nieuwe getuigenis brengt mogelijk verandering in de zaak.

De getuige is een monteur die vlak na het vertrek van de vrouw, rond 7 uur ’s ochtends, een geluid hoorde dat wees op een aardverschuiving. “Ik kwam van Tapay in de richting van Cabaconde en ik kwam een jonge vrouw in zwarte kledij tegen. Op haar rug zat een rugzak”, zei hij aan de krant Diario Extra.

Agenten zouden de plaats bezocht hebben en vastgesteld hebben dat er wel degelijk een aardverschuiving had plaatsgevonden waarop besloten werd in het puin te graven. Voorlopig leverde dat nog niets op. “Het is niet mogelijk om heel het gebied te doorzoeken, maar het is niet uitgesloten dat ze begraven ligt onder het puin”, aldus de politie.

LEES OOK. Politie sluit criminele piste bij verdwijning Natacha de Crombrugghe in Peru niet uit, onderzoek gaat voort

Tweede theorie

De politie houdt ook rekening met een tweede optie. Want Natacha zou volgens hen in de Colca-rivier kunnen gevallen zijn. Dat overkwam ook de 15-jarige Kevin Ramos, een Peruaan uit diezelfde regio. Ook zijn lichaam werd nog niet teruggevonden.

De politie denkt dat beiden naar de rivier zijn afgedaald en door de intense kou de staat van ontbinding trager is en hun lichamen ergens tussen vastzitten. “Het is waarschijnlijk dat we ze pas zullen vinden als ze drijven”, zei kolonel Marcos Cuadros aan Diario Extra.