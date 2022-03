Bommelding bij wetenschappelijk en cultureel centrum van Rusland in België: 15 personen geëvacueerd

De bommelding deed zich voor in het wetenschappelijk en cultureel centrum van Rusland in België in Sint-Joost-ten-Node. — © Googlemaps

Het wetenschappelijk en cultureel centrum van Rusland in België in Sint-Joost-ten-Node is maandagvoormiddag geëvacueerd omwille van een bommelding. Dat is vernomen bij de politiezone Brussel-Noord.

Het wetenschappelijk en cultureel centrum van Rusland in België bevindt zich in de Middaglijnstraat in Sint-Joost-ten-Node. Maandagvoormiddag omstreeks half 11 kreeg de politiezone Noord een melding binnen over een bom.

“We zijn onmiddellijk overgegaan tot een ontruiming van het gebouw”, vertelt Audrey Dereymaeker van de politiezone Noord. “Momenteel wordt het volledige gebouw uitgekamd en is er een ruime perimeter ingesteld. Er zijn ook 15 personen geëvacueerd. Zij worden momenteel opgevangen door onze politiediensten. Aan de bewoners vragen we momenteel om de wijk te vermijden.”

De politie kan nog niet zeggen van wie de dreiging uitkomt. “Wij hebben omstreeks half 11 telefonisch het bericht gekregen dat er een bommelding was in het wetenschappelijk en cultureel centrum van Rusland in België. Verdere details geven we niet”, klinkt het nog.