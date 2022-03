Chelsea-coach Thomas Tuchel over verplaatsing naar Lille: “We hebben een vliegtuig, maar als het echt moet rij ik zelf met een minibusje”

Het is crisis bij Chelsea. Niet sportief, wel extrasportief. Eind vorige week werden alle Britse bezittingen van de Russische voorzitter Roman Abramovich door de overheid bevroren. En dat heeft grote gevolgen: de club mag geen transfers meer doen, geen tickets of merchandise meer verkopen en er gelden beperkingen op de uitgaven voor verplaatsingen.

Wedstrijdverplaatsingen zouden de club voortaan maximaal 20.000 pond mogen kosten, wat voor de korte verplaatsing naar Lille voor de 1/8ste finale van de Champions League blijkbaar nog geen problemen zou opleveren. “Volgens de laatste informatie hebben we een vliegtuig”, zei coach Thomas Tuchel zondag op zijn persconferentie na de wedstrijd tegen Newcastle.

“We kunnen voorlopig heen en weer met het vliegtuig gaan. Als dat niet het geval zou zijn gaan we met de trein of met de bus”, ging Tuchel verder. “Als het echt moet rij ik zelf met een minibusje. Onthoud mijn woorden, ik zal dat doen als het nodig is. Twintig à dertig jaar geleden zou ik er alles aan gedaan hebben om aan de zijlijn te staan bij een Champions League-wedstrijd. Dat is in al die jaren niet veranderd. We zullen er staan woensdag.”

Anderzijds kon de Duitse coach niet onder stoelen of banken steken dat de situatie impact heeft. “We moeten het dag per dag bekijken, want er kan altijd iets veranderen. Hopelijk kan de club snel verkocht worden, zodat er enig perspectief komt. Maar intussen focussen wij op zaken waar we wel invloed op kunnen uitoefenen. Dankzij het geweldige personeel van de club voelt het voor ons nog redelijk normaal aan”, besluit Tuchel.

