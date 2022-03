Activisten kraken villa van Poetin in Franse badstad: “Hier passen tientallen Oekraïense vluchtelingen”

Activisten hebben ingebroken in een villa in Frankrijk die in het bezit zou zijn van de familie van de Russische president Vladimir Poetin. Nu willen ze het huis openzetten voor Oekraïense vluchtelingen.

Zondag en maandag verschenen verschillende beelden van de actie vanuit de zuidwestelijke kustplaats Biarritz op Youtube. Er is onder meer te zien hoe een van de activisten het balkon betreedt van de imposante crèmekleurige villa. Met uitzicht op de Golf van Biskaje zwaait de man met een Oekraïense vlag. Binnen troffen ze niemand aan.

Het is niet zomaar een huis dat de activisten hebben gekraakt, maar een van de panden die in handen zou zijn van de mensen rond Poetin. Het pand staat sinds 2012 op naam van Kirill Shamalov, een steenrijke Rus die een tijdlang was getrouwd met Poetins dochter Yekaterina. Daarvoor was de villa in handen van Gennady Timchenko, oliemagnaat en een nauwe vriend van Poetin. Het huis zou volstaan met dure zaken. Volgens The Daily Mail spendeerde Poetins dochter alleen al meer dan 50.000 euro aan een tapijt toen ze het huis net hadden aangeschaft.

LEES OOK. Zorgt Russische aanval vlak bij grens voor verdeeldheid binnen NAVO? En kan Polen Rusland aanvallen? (+)

De bezetting is een gerichte protestactie tegen de oorlog in Oekraïne, vertelt Pierre Haffner aan de onafhankelijke Russische nieuwswebsite The Insider. Het plan is om wat hij “Poetins paleis” noemt, met acht slaapkamers en drie badkamers, te laten gebruiken door Oekraïense vluchtelingen. Een andere activist, de uit Rusland verbannen Vladimir Osechkin, schrijft op Facebook dat er al een officieel verzoek is ingediend bij de gemeente Biarritz om vluchtelingenopvang in het pand toe te staan.

“Tientallen mensen passen in het huis”, aldus Osechkin. “Het luxueuze leven van de Poetin familie en zijn kennissen zal tot een logisch einde komen. Er moet een prijs worden betaald voor de oorlogsmisdaden en misdaden van het regime.”

Graffiti

Het is geen geheim dat Poetin en zijn kliek veel vastgoed bezitten op plekken als Biarritz. Die geruchten gaan al rond sinds 1996, toen Poetin in Russische media liet optekenen dat hij niet eens wist waar de Atlantische kust ligt. Om de hoek van de villa die nu is ‘bezet’, staat een huis dat eigendom is van Poetins ex-vrouw Lyudmilla. Op het hek rond dat huis is met graffiti de tekst “Poetins bitch” gespoten. Verderop is een derde miljoenenwoning eveneens in handen van Poetins kliek, aldus Franse media.

Er wordt aangenomen dat Europees vastgoed een manier is om geld uit de staatskoffers wit te wassen, zegt Sara Brimbeuf van anti-corruptieorganisatie Transparency International. Volgens officiële Russische bronnen heeft Poetin amper bezettingen: een klein stuk land, een pensioentje, drie Russische auto’s en wat kleine appartementen. Hoe grotesk die beweringen zijn, is goed te zien aan de activiteiten van ex-vrouw Lyudmilla. In het jaar dat ze haar miljoenenvilla in Biarritz aanschafte, 2012, zou ze in twaalf maanden tijd net wat meer dan 3.000 euro hebben verdiend.

Door de jaren heen werd Biarritz niet alleen een hotspot voor Poetins mensen, ook andere rijke Russen kwamen er hun geld spenderen. Er zijn inmiddels zoveel Russische burgers in het stadje, met minder dan 30.000 inwoners, dat het zelfs een eigen consulaat kreeg. “Omdat Poetins cirkel genegenheid voelt bij deze plek”, aldus consul-generaal Alexandre de Miller de La Cerda. De consul organiseert geregeld feestjes voor de Russische elite, tot aan een extravagant feest voor de kinderen van de allerrijkste Russen.