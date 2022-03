Grote NAVO-oefeningen begonnen in Noorwegen

Net op het moment dat het Westen en Rusland op uiterst gespannen voet leven door de oorlog in Oekraïne, zijn in Noorwegen grote NAVO-oefeningen begonnen. De oefening Cold Response 2022 duurt tot 1 april. Er nemen 30.000 militairen aan deel.

De oefeningen waren al langer gepland. Bedoeling is te testen hoe Noorwegen omgaat met versterkingen van NAVO-bondgenoten mocht het land worden aangevallen door een derde land, en dat krachtens artikel 5 van het NAVO-verdrag dat bepaalt dat een aanval op een NAVO-lidstaat wordt beschouwd als een aanval op alle lidstaten.

“Het is een defensieve oefening”, aldus Yngve Odlo, de Noorse generaal die de oefening leidt. De manoeuvres blijven enkele honderden kilometers weg van de grens met Rusland. Moskou ging niet in op de uitnodiging om waarnemers te sturen. De Russische ambassade in Oslo stelde vorige week dat “de versterking van de militaire capaciteiten van de NAVO vlakbij de grenzen met Rusland niet bijdraagt tot de versterking van de veiligheid in de regio.”

De oefening vindt elke twee jaar plaats. Net als bij de vorige edities doen ook Zweden en Finland mee, die geen lid zijn van de NAVO. De Russische invasie in Oekraïne heeft het debat in die landen over een eventuele toetreding tot het bondgenootschap nieuw leven ingeblazen.