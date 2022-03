Opnieuw meer dan 100 geredde bootmigranten op weg naar Sicilië

De migranten waren eerder deze maand bij twee operaties op zee gered. De Spaanse organisatie Open Arms heeft eind vorige week ook 28 geredde mensen naar Augusta gebracht. Ondertussen vertrok de “Sea-Eye 4” van de Duitse organisatie Sea-Eye voor een andere missie in de richting van het centrale Middellandse Zeegebied.

Keer op keer raken mensen in nood op de gevaarlijke overtocht naar de EU. Hun bestemming is meestal Italië, van waaruit velen verder noordwaarts trekken in de hoop op een beter leven. Dit jaar telden de Italiaanse autoriteiten tot vrijdag bijna 6.000 migranten die in boten aankwamen - ongeveer evenveel als in dezelfde periode vorig jaar.

