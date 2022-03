Jake Sullivan, nationaal veiligheidsadviseur van de VS, zal zijn Chinese collega in Rome treffen. — © AP

De nationale veiligheidsadviseur van de VS en China ontmoeten elkaar maandag in Rome. De ontmoeting wordt van het hoogste belang geacht, niet alleen voor het verloop van de oorlog in Oekraïne, maar ook voor de verhoudingen tussen de beide grootmachten in de toekomst. Schaart China zich definitief achter Rusland, dan wordt de wereld verdeeld in twee machtsblokken.