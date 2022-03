Philippe Clement kritisch voor eigen spelers na nieuwe nederlaag met Monaco: “Eerste keer dat ik kwaad werd”

Philippe Clement heeft het zwaar met AS Monaco. Vorige week klopte hij Marseille, maar zondag ging de coach voor de vierde keer in vijf duels ten onder. Voor het eerst maakte de Belgische coach zich echt boos bij zijn nieuwe werkgever.

Op het veld van Strasbourg, de ploeg van Matz Sels en een concurrent voor de Europese plaatsen, verloor Monaco met 1-0. “We begonnen goed maar kregen een doelpunt tegen op een hoekschop die er geen was. Dat is geen excuus, ik ben objectief, maar het zorgt er wel voor dat de wedstrijd kantelt.”

Over de manier waarop zijn spelers na dat doelpunt reageerden, was Clement niet te spreken. “Het is de eerste keer dat de ploeg mij ontgoocheld heeft en dat ik kwaad ben”, zei hij. “Ik wil een ploeg zien die de volle 90 minuten blijft vechten en dat was niet het geval tijdens het laatste halfuur. Ik heb ook in de kleedkamer gezegd waar het op staat.”

De druk op Clement zelf neemt zo ook toe. Het wordt nog een hels karwei om zich met Monaco opnieuw te plaatsen voor Europa. En donderdag moet een 2-0-nederlaag bij Braga in de Europa League worden rechtgezet. Begin er maar aan.