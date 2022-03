Leraar op non-actief gezet na klachten grensoverschrijdend gedrag: “Dit wordt zeer ernstig genomen”

Er is een onderzoek gestart naar aanleiding van klachten rond mogelijk grensoverschrijdend gedrag door een leraar in vrije basisschool De Schatkist in Ichtegem. De leraar is op non-actief gezet en de school stelde enkele weken geleden een vervanger aan.

Het zou gaan om mogelijk grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van leerlingen. Politiezone Kouter en het parket van West-Vlaanderen bevestigen een onderzoek, maar willen geen verdere commentaar kwijt.

Ook algemeen directeur Ann Stael van scholengroep Sint-Rembert, waartoe de basisschool behoort, blijft op de vlakte en geeft geen informatie over de inhoud en duur van de klachten, het aantal betrokken leerlingen of hun leeftijd.

Discretie

“Het is de eerste keer dat we geconfronteerd worden met dergelijke klachten. In het belang van het intern en extern onderzoek, en de betrokken kinderen, ouders en personeelsleden wensen we dit in alle sereniteit te behandelen”, zegt ze. “Van zodra een aantal recente zaken aan ons bekendgemaakt werden, ondernamen we binnen de 24 uur actie.”

De leraar werd op non-actief gezet en er is voorlopig een vervanger aangesteld. Die staat al enkele weken voor de klas. “En dat loopt goed”, stelt Stael.

Het schoolbestuur heeft intussen gecommuniceerd met de ouders over de kwestie. “De betrokken ouders zijn bezorgd. Terecht. Wij delen die bezorgdheid. Het wordt zeer ernstig genomen en daarom gaan we discreet te werk.”