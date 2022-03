Tegenstander uitdagen en dan zelf rood pakken: Nabil Fekir (Real Betis) tekent voor belachelijkste actie van het voetbalweekend

Real Betis stond tien minuten voor tijd 1-0 voor tegen Athletic Bilbao. Voor Nabil Fekir leek dat het gepaste moment om aan de zijlijn te beginnen jongleren. De Fransman daagde zijn tegenstanders duidelijk uit en kreeg ook een trap te verwerken, waarop hij kermend van de pijn neerging.

Athletic-speler Iker Muniain vond dat Fekir moest rechtstaan en trok even aan zijn baard, waarna de Franse middenvelder natrapte en meteen recht sprong. Echt pijn leek hij dus, zoals verwacht, niet te hebben. Fekir maakte zich compleet belachelijk en kreeg direct rood. Zijn ploeg haalde de 1-0-overwinning wel nog binnen.

Bekijk hier de beelden van het incident:

Na afloop van de wedstrijd nam Betis-coach Manuel Pellegrini het op voor zijn middenvelder. “Ik heb nog niet met Nabil gesproken, maar dat zal ik snel gaan doen’, zei de coach. ‘Het is niet de eerste keer dat hij reageert nadat hij al twintig schoppen had gekregen. Nabil is een speler die de bal vasthoudt en van de twintig overtredingen die er op hem gemaakt worden, blijft de helft onbestraft. Dat hij nu eens reageert is begrijpelijk, zonder het te rechtvaardigen. Maar degenen die schoppen mogen blijven staan en degenen die voetballen moeten vertrekken.”