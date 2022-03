Man doodgeschoten door speciale eenheden nadat hij eerst zelf inbraak meldt en agent toetakelt met mes

De speciale eenheden moesten maandagnamiddag een bewoner van de Tunnelstraat in Leopoldsburg uitschakelen. De man had eerder op de dag een politieagent van de zone Beringen-Ham-Tessenderlo zwaar toegetakeld met een mes. Die werd met ernstige verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.

De speciale eenheden schoten maandagnamiddag een man dood in de Tunnelstraat in Leopoldsburg. De overleden bewoner had zich in zijn huis verschanst nadat hij eerder een politieagent van de zone Beringen-Ham-Tessenderlo had aangevallen met een mes. Die raakte daarbij ernstig gewond en moest naar het ziekenhuis overgebracht worden. Daar zou hij geopereerd moeten worden. Er is wel geen sprake van levensgevaar.

De precieze omstandigheden worden nog verder onderzocht. Het parket werd ingelicht en gaat samen met het labo van de federale gerechtelijke politie en een ballistisch expert ter plaatse voor een onderzoek.

Uit de eerste informatie blijkt dat de politie maandag een melding binnenkreeg van een bewoner die meldde dat bij hem werd ingebroken. Toen een ploeg wijkagenten arriveerde, werden ze buiten al opgewacht door de melder zelf. Hij bedreigde de inspecteurs met een koevoet, waarna de politiemensen versterking opriepen.

Een ploeg van de federale wegpolitie en de zone Beringen-Ham-Tessenderlo zakten af naar de Tunnelstraat. Op dat moment was de verdachte terug naar binnen gelopen. Hij verraste vervolgens de politie door naar buiten te stormen en met een mes uit te halen. Hierbij raakte de man een agent van de Beringse politiezone in het aangezicht. Het slachtoffer moest afgevoerd worden.

Rubberen kogels helpen niet

Na de aanval liep de bewoner opnieuw zijn huis binnen, waar hij zich een tijdlang zou verschansen. Zo haalde hij alle rolluiken omlaag. De aanwezige politie kreeg daarop de hulp van een team van de speciale eenheden. De Tunnelstraat werd tussen de Akkerstraat en Beekstraat voor iedereen afgesloten, terwijl sommige bewoners die buiten stonden de opdracht kregen om terug naar binnen te gaan. Niemand van hen mocht nog naar buiten. De bewoners die pas toekwamen en binnen de afgezette perimeter woonden, werden door de politie naar hun huis begeleid.

Vervolgens vielen de speciale eenheden binnen. Ze betraden de woning en probeerden de verdachte te neutraliseren door rubberen kogels te gebruiken. Maar de man zou niet geweken zijn en omdat er sprake was van een gevaarlijke situatie, konden de speciale eenheden niet anders dan met scherp schieten. Daarbij liet de aanvaller het leven.