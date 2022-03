Sint-Niklaas/Lokeren/Moerbeke-Waas/Stekene

Wie vanuit Stekene, Moerbeke of Eksaarde richting Sinaai wil of omgekeerd, moet vanaf nu een stevige omweg volgen. Twee slagbomen houden de volgende twee jaar alle doorgaande verkeer tegen. Sinds maandagmiddag zijn de slagbomen in werking getreden. En dat was voor veel bestuurders wennen.