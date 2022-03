Onze reporter interviewde weduwnaar van juf Mieke recent: “Zeer frappant dat er twee weken later doorbraak is”

Na meer dan een jaar is er een doorbraak in de zaak van juf Mieke. Een 37-jarige man uit Berchem is zondagnamiddag gearresteerd in het kader van het onderzoek naar de moord op juf Mieke, die op 10 november 2020 dood werd aangetroffen in haar woning in Herentals. Marc Klifman, onze assisenreporter en stem van de podcast Stemmen van Assisen sprak recent nog met haar man.

