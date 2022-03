Braziliaanse ex-bondsvoorzitter Del Nero blijft ook na beroep 20 jaar geschorst

De 81-jarige Del Nero werd aanvankelijk levenslang aan de kant gezet, maar die schorsing werd intussen reeds teruggebracht tot 20 jaar, waardoor hij nog tot 2038 aan de kant staat. Daarnaast kreeg hij ook een boete van 890.000 euro.

Del Nero kreeg de schorsing omdat hij zich liet omkopen door sportmarketingbedrijven in ruil voor lucratieve tv-rechten voor Zuid-Amerikaanse toernooien zoals de Copa America en de Copa Libertadores. In 2015 was hij in volle storm van het FIFA-schandaal ook lid van het Uitvoerend Comité van de Wereldvoetbalbond. Hij trok de deuren in Zwitserland echter snel achter zich dicht toen bleek dat heel wat voetbalbobo’s gearresteerd waren bij invallen in luxehotels in Zürich. Zes maanden later werd hij aangeklaagd door een Amerikaanse rechtbank en diende hij zijn ontslag in bij de FIFA. Sindsdien verblijft hij in Brazilië, dat geen uitleveringsverdrag heeft met de Verenigde Staten

Marco Polo Del Nero leidde er de machtige CBF sinds april 2015 maar daar kwam met de schorsing in 2018 een einde aan. Zijn rechterhand Rogério Caboclo nam toen over.