51 miljoen chinezen in lockdown: grootste coronacrisis in het land sinds 2020

China wordt geconfronteerd met de ergste Covid-crisis sinds begin 2020. Tientallen miljoenen mensen zijn in lockdown geplaatst in de noordoostelijke provincie Jilin en de zuidelijke steden Shenzhen en Dongguan.

China, het laatste land waar een zero-covid-beleid van kracht is, meldde maandag 1.437 coronagevallen in tientallen steden. Dat is goed voor een verviervoudiging in slechts een week tijd. Vergeleken met onze coronabesmettingen en onze populatie zou men kunnen denken dat die aantallen goed meevallen, maar China is niet bereid om met het virus te leren leven. En dus blijven maatregelen genomen worden wanneer er clusters ontstaan.

De autoriteiten maakten maandagmiddag bekend dat alle 24 miljoen inwoners van de provincie Jilin in lockdown zouden gaan. Het is de eerste provinciale lockdown sinds die in Wuhan en Hubei in januari 2020.

Op zondag kregen 17,5 miljoen inwoners van Shenzhen al de verplichting in quarantaine te gaan en zich drie keer te laten testen. Al het openbaar vervoer ligt er stil net als alle bedrijven en dit tot 20 maart. Enkel de essentiële diensten blijven open.

De lockdown en uitbraken bedreigen de productie en technische productie in Shenzhen, bekend als Silicon Valley in China. Het is de thuisbasis van Huawei en Tencent ook een van de belangrijkste havens van het land bevindt zich in Shenzhen.