Warschau kreunt onder toestroom Oekraïners: aantal inwoners met 15 procent gestegen in 2 weken

In Polen zijn sinds de uitbraak van de oorlog al bijna 1,8 miljoen Oekraïners aangekomen, van wie het grootste deel in Warschau. “De solidariteit is enorm en iedereen zet zijn beste beentje voor, maar de vraag is hoe lang we dit nog volhouden”, vreest burgemeester Rafal Trzaskowski, die benadrukt dat het aantal inwoners in de hoofdstad in twee weken met 15 procent is gestegen.

Enkel en alleen in Warschau komen dagelijks 10.000 tot 12.000 Oekraïense vluchtelingen aan in de zogenaamde onthaalcentra. Die worden in Warschau bewust in treinstations ingericht, omdat vluchtelingen op die manier met de trein of bus snel verder verdeeld kunnen worden naar opvangplaatsen in Polen en andere Europese landen. “Aanvankelijk kon 97 procent van de vluchtelingen terecht bij vrienden of familie, maar tegenwoordig zien we veel meer mensen die geen plan hebben en getraumatiseerd zijn door wat ze gezien hebben in Oekraïne”, aldus burgemeester Trzaskowski.

Een van hen is de 65-jarige Natalia, die in het centraal station van Warschau even op adem komt na een lange reis uit Zaporizja, die ze alleen aflegde. “Mijn huis is verwoest en mijn zoon is in Oekraïne gebleven om te vechten. Hij stelt me dagelijks gerust dat het goed met hem gaat, maar ik weet dat hij dat enkel doet on mij gerust te stellen. Ik weet niet waar ik heen moet en durf niet eens denken hoe ik ooit nog een nieuwe job ga vinden. Het is simpel: Poetin moet sterven, anders gaat deze hel nog lang blijven duren.”

Geen propere kleren bij

Het plan van de 41-jarige Ana, een apotheekster die met haar tienjarige dochter, zestienjarige zoon en hond uit Kiev komt, is duidelijker. “We reizen binnen twee uur met de trein door naar Duitsland, waar mijn neven wonen. Mijn man is achtergebleven in Oekraïne om te strijden, maar ik hoop hem snel terug te zien. We hebben niet eens propere kleren bij, maar we mogen de moed niet laten zakken. Dan wint Poetin zeker.”

Opvallend is dat een groot aantal vluchtelingen in Warschau zelf wil blijven. “We willen de verre reis naar Europa niet maken, omdat we dichtbij Oekraïne willen blijven in de hoop snel te kunnen terugkeren”, klinkt het. En dat merkt ook burgemeester Trzaskowski, die spreekt over de “grootste vluchtelingencrisis in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog”. “In onze stad alleen al zijn er nu al 15 procent meer inwoners dan twee weken geleden. Maar we zijn van het principe: iedereen die naar Warschau wil komen, kan hier terecht.”

Druk neemt toe

De druk op de stad van bijna 1,8 miljoen inwoners neemt echter wel dag na dag toe. Duizenden vrijwilligers en tientallen ngo’s staan dag en nacht paraat om vluchtelingen te verwelkomen, van eten en drinken te voorzien of een luisterend oor te bieden. Trzaskowski spreekt van een ongeziene solidariteit, maar vreest wel dat dit niet veel langer kan blijven duren. “Het creëren van extra onthaalplaatsen is in principe geen probleem, maar er moeten mensen zijn om dit te blijven bolwerken. Er zitten op dit moment ook al 4.000 Oekraïense kinderen in de scholen hier, dus de druk daar neemt ook toe. En dit is nog maar het begin, want dit gaat nog zeer lang aanslepen.”

Trzaskowski hoopt, als lid van het Europees Comité van de Regio’s, dan ook dat de EU, met behulp van de Verenigde Naties, een structureel plan uitwerkt om deze vluchtelingencrisis het hoofd te bieden. “Op dit moment is het nog te veel improvisatie. Dat loopt goed voor een tijdje, maar dat kan zo geen maanden meer blijven duren”, besluit de progressieve burgemeester.