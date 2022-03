Lid van beruchte misdaadfamilie riskeert vijf jaar cel voor gruwelijke mishandeling van vriendin: “Heel haar lichaam was ‘schorteblauw’ geklopt”

Torhout

Een 33-jarige Torhoutenaar riskeert in de Brugse rechtbank vijf jaar effectieve celstraf voor poging tot doodslag op zijn vriendin. Onder invloed van speed hield Koen V. (33), lid van een beruchte misdaadfamilie, zijn vriendin gevangen en verminkte haar op gruwelijke wijze. “Heel haar lichaam was schorteblauw geklopt. Een uur later en het was wellicht met haar gedaan.”