Manchester United kan na coronabesmetting weer op Bruno Fernandes rekenen

Manchester United kan dinsdag in de terugwedstrijd van de achtste finales in de Champions League tegen Atlético Madrid weer rekenen op Bruno Fernandes. De Portugese international miste afgelopen weekend het met 3-2 gewonnen competitieduel tegen Tottenham Hotspur, maar trainde maandag weer met het team mee, zo maakte de club bekend.

“Bruno Fernandes heeft gisteren/zondag negatief getest op COVID en daardoor mocht hij vandaag meetrainen. Hij is dan ook beschikbaar voor het duel van dinsdag”, aldus coach ManU-coach Ralf Rangnick.

Ook Scott McTominay en Luke Shaw waren er weer bij, maar die laatste is toch nog twijfelachtig voor de clash op Old Trafford, nadat de heenwedstrijd in Madrid op een 1-1 gelijkspel was geëindigd.