Vlaanderen mikt op 6.000 opvangplaatsen eind deze week en 18.000 plekken tegen eind maart voor Oekraïense vluchtelingen

De Vlaamse regering wil samen met de lokale besturen tegen eind deze week 6.000 opvangplaatsen realiseren voor Oekraïense vluchtelingen. Tegen eind maart moet dat oplopen tot 18.000 opvangplaatsen. Het gaat dan onder meer om plaatsen in (leegstaande) rusthuizen, kloosters en vaccinatiecentra. Mogelijk komen er over een paar weken ook 15 à 20 ‘woondorpen’. Dat heeft Vlaams minister-president Jan Jambon maandag gezegd op een persconferentie. Vlaanderen zal voor de opvang en begeleiding een “billijke vergoeding” vragen aan de vluchtelingen.

Vlaanderen bereidt zich volop voor op de stroom aan Oekraïense oorlogsvluchtelingen. Hoeveel vluchtelingen Vlaanderen precies mag verwachten, is onduidelijk, maar schattingen spreken van 120.000 mensen. Zodra ze geregistreerd zijn, krijgen de Oekraïense oorlogsvluchtelingen recht op een beschermd statuut en hebben ze ook recht op financiële ondersteuning (bv. leefloon).

Huisvesting

Huisvesting is de eerste en grootste uitdaging. De Vlaamse regering mikt samen met de lokale besturen op 6.000 opvangplaatsen tegen eind deze week en op 18.000 plaatsen tegen eind maart. Het gaat dan onder meer om plaatsen in (leegstaande) kloosters, sporthallen, vakantieparken en vaccinatiecentra. De lokale besturen kunnen rekenen op extra steun van de regering. Naast de 1.000 euro die de Vlaamse regering eerder al voorzag per opvangplaats komt er voor de steden en gemeenten ook 400 euro per opvangplaats bij particulieren.

De Vlaamse regering bereidt daarnaast ook grotere collectieve opvangmogelijkheden of ‘woondorpen’ voor. Hoeveel van die dorpen er in Vlaanderen komen, ligt nog niet vast. “In elk geval zullen ze goed gespreid worden over Vlaanderen, en zullen we rekening houden met lokale draagkracht. Of het er nu 15, 16, 18 of 22 zullen zijn, doet er eigenlijk niet toe”, aldus Jambon.

“We hopen dat we die dorpen niet gaan nodig hebben”, zegt minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA). Volgens minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) zouden de dorpen wel “op enkele weken tijd” klaar kunnen zijn. Voordeel van die ‘woondorpen’ is dat Vlaanderen daar op een gecoördineerde manier kan begeleiden en wegwijs maken richting onderwijs en arbeidsmarkt.

Billijke vergoeding

Vlaanderen zal van de vluchtelingen wel een “billijke vergoeding” vragen voor de opvang en begeleiding. Hoe hoog die vergoeding zal zijn, ligt nog niet vast, maar het is volgens de minister-president de bedoeling om rekening te houden met “persoonlijke situaties”. Zo zou het volgens minister Diependaele kunnen dat van een grote familie een grotere bijdrage gevraagd wordt dan van een kleine of dat voor de opvang in verschillende kamers meer zal gevraagd worden dan voor de opvang in één kamer.

Werken

Daarnaast komen er maatregelen om vluchtelingen die willen werken met taal- en andere opleidingen vanaf april te begeleiden naar een job. Dat zei minister van Werk Hilde Crevits (CD&V). “Daarnaast trekken we het budget op voor de overbruggingsleningen voor bedrijven die zware hinder ondervinden van de stijgende prijzen als gevolg van de oorlog. “

En wat dan met het onderwijs? Er zullen heel wat extra plaatsen nodig zijn in de klas en dus komen er extra middelen en vereenvoudigde procedures voor containerklassen, meldt bevoegd minister Ben Weyts (N-VA). “Scholen die vluchtelingen opnemen zullen daar versneld voor beloond worden met extra geld. Directeurs kunnen extra leraren aanwerven, maar krijgen ook de flexibiliteit om andere profielen in dienst te nemen. De CLB’s krijgen extra ondersteuning voor hun traumasensitieve werking. En er wordt extra geïnvesteerd om mensen uit Oekraïne Nederlands te leren, zoals kinderen in de kleuterklas of hun moeders in het volwassenenonderwijs. In juli en augustus kunnen er voor jongeren en volwassenen ook specifieke opleidingen georganiseerd worden met focus op taalverwerving.”