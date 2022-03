Meer premies voor wie renoveert: Vlaamse regering past maatregelen tegen stijgende energieprijzen

De Vlaamse regering heeft vandaag een pakket maatregelen bekrachtigd om het energieverbruik drastisch te doen dalen. In totaal wordt nu 658 miljoen euro voorzien voor renovatie, isolatie, warmtepompen en hernieuwbare energie. Dat is een verhoging met 218 miljoen euro of 50 procent.

Door de Europese afhankelijkheid van Russisch gas zijn we – willens nillens – een belangrijke financier van Poetins oorlogsmachine en kan hij de EU blijven chanteren met het dichtdraaien van de gaskraan en het omhoog jagen van de gasprijzen. Voor onze eigen veiligheid, onze portefeuille en het klimaat moeten we ons gasgebruik drastisch verlagen. Daarom verhoogt de Vlaamse regering op voorstel van Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) de steun voor verbouwingen en warmtepompen in 2022 en 2023.

“In één klap gaan we sneller van het gas af, isoleren we beter onze gebouwen en beschermen we de portefeuille van onze middenklasse. Vlaanderen is klein, maar maakt een groot verschil. We gaan investeren in een lager energieverbruik en lokale energieproductie voor de mensen interessanter en gemakkelijker maken. En we gaan tegelijk de uitrol van hernieuwbare energie versnellen om ons minder afhankelijk te maken van gas”, klinkt het bij Demir.

De Vlaamse regering voorziet in 2022 en 2023 extra steun voor renovaties, niet met tientallen nieuwe premies of loketten, maar door de geplande MijnVerbouwPremie te verhogen.

Premies voor middenklasse en laagste inkomens

“We gaan de middenklasse en de laagste inkomens daarmee extra helpen met renoveren: dit gaat over 61 procent van de huishoudens. De middeninkomens konden oorspronkelijk tot 25 procent van hun renovatie terugbetaald krijgen, we trekken dat op naar 35 procent. Gezinnen met een laag inkomen kunnen tot 50 procent van hun renovatiekosten terugkrijgen (oorspronkelijk was dit 35 procent)”, zegt Demir. Concreet betekent dit dat de middeninkomens tot 17.500 euro premies en de laagste inkomens tot 25.000 euro kunnen ontvangen

Warmtepompen

Wie investeert in (hybride) warmtepompen of een warmtepompboiler en sneller afscheid neemt van gas, krijgt ook extra steun: “De premie voor hybride warmtepompen verhogen we tot 2.000 euro, die voor lucht-waterwarmtepomp tot 3.000 euro en die van de warmtepompboiler tot 450 euro. Voor de laagste inkomens verhogen we die premie nog sterker. Dit geldt uitdrukkelijk, net als de dakisolatiepremie, ook voor kleine zelfstandigen.”

Vlaanderen gaat investeringen ook makkelijker maken, volgens Demir.

MijnVerbouwLoket

“Zoals eerder aangekondigd komt er één MijnVerbouwLoket waar mensen hun premie kunnen simuleren en kijken waar ze recht op hebben. Tegen het einde van deze week zal de simulator deze nieuwe beslissingen bevatten op mijnverbouwpremie.be.

Hernieuwbare energie

Vlaanderen gaat de uitrol van hernieuwbare energie versnellen om ons minder afhankelijk te maken van gas. “De komende twee jaar gaan we niet voor 108, maar voor 150MW extra windenergie per jaar in 2022 en 2023. Vorig jaar oversteeg Vlaanderen immers al ruimschoots de vooropgestelde jaardoelstelling. Ook de jaarlijkse doelstelling van 300 MW extra zon trekken we op naar 450 MW in 2022 en 2023.”