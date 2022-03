Er zijn nu al minstens twaalf Russische officieren gesneuveld in Oekraïne. En dat is volgens experts een veeg teken. Want als het goed gaat, leiden ze de operaties meestal vanop veilige afstand. Het feit dat ze zich nu zelf op het slagveld begeven, wijst er wellicht op dat ze de manschappen op het terrein extra moeten motiveren.