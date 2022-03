Beerschot-voorzitter Vrancken moet voor Disciplinair Comité verschijnen voor in twijfel trekken integriteit scheidsrechter

Francis Vrancken, de voorzitter van Beerschot, is opgeroepen om te verschijnen voor het Disciplinair Comité voor het Profvoetbal. Dat maakte de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) maandag bekend, daags nadat de Ratten veroordeeld werden tot degradatie naar 1B.

Vrancken moet zich verantwoorden voor uitspraken die hij deed na het 2-1 verlies tegen Antwerp op 6 maart. In de pers zou hij toen volgens de KBVB de integriteit van scheidsrechter Nathan Verboomen in twijfel hebben getrokken. Hij suggereerde onder meer dat Verboomen via zijn job (voedingsadviseur bij 6D Sports Nutrition) een link zou hebben met Antwerp.

Het bondsparket wil Vrancken vervolgen voor “niet-gefundeerde uitlatingen waardoor de integriteit van de scheidsrechter ten onrechte publiekelijk in twijfel werd getrokken”.

De KBVB bevestigde verder het bondsparket een schorsing van een wedstrijd met uitstel vraagt voor Denis Prychynenko. De Duits-Oekraïense verdediger en aanvoerder van Deinze werd zondag in het slot van de competitiewedstrijd thuis tegen Waasland-Beveren (3-3) met rood van het veld gestuurd door ref Staessens.

Het bondsparket vraagt ook een effectieve boete van 250 euro.

Stefan Pauwels, doelmannentrainer van KV Mechelen, kijkt na zijn uitsluiting afgelopen weekend tegen Charleroi (2-2) aan tegen een effectieve schorsing van een wedstrijd en 1.000 euro effectieve boete.