Oud-leerling (37) bekent moord op juf Mieke omdat speurders hem tot DNA-afname verplichten: “Moeilijk om in zijn ziel te kijken”

Noorderwijk (Herentals)

Eind vorige week was er nog geen spoor naar de dader van de gewelddadige moord op Mieke Verlinden uit Noorderwijk (Herentals), maar zondagavond bekende Gunter U. (37), een oud-leerling van juf Mieke uit Berchem, plots dat hij de schooljuf anderhalf jaar geleden met 101 messteken om het leven bracht. De man is oorspronkelijk afkomstig uit Olen en erg katholiek. “Een zonderling”, volgens kennissen. “Je kon er geen hoogte van krijgen.” Maandag wordt nog een DNA-staal van de verdachte afgenomen. Als dat matcht, is de gruwelmoord opgelost.