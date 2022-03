Zus van juf Mieke over doorbraak in moordonderzoek: “Dader heeft ook bij mij in de klas gezeten”

“We zijn in de familie natuurlijk blij dat er een verdachte is opgepakt. Het betekent een hele opluchting voor ons. Hopelijk volgt nu snel een antwoord op de vele vragen die we nog hebben. En dat geldt ook voor het hele dorp”, zegt Lut Verlinden.

“Anderzijds heeft dit nieuws natuurlijk ook een weerslag op onze school. Het is moeilijk. Ik ben er zelf leerkracht. Ons Mieke deed destijds het tweede leerjaar, ik het derde. Als je bedenkt dat de vermoedelijke dader dertig jaar geleden bij ons Mieke in de klas heeft gezeten, dan betekent zulks dat hij ook bij mij in de klas heeft gezeten.”

“De vraag is nu: wat heeft die man aangezet om zo lang na datum zoiets te doen? En waarom? Ik hoop dat die arrestatie en het invullen van onze vragen ons straks uiteindelijk rust zal kunnen geven.”

