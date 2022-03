Journalist toont wat over blijft van stad in Oost-Oekraïne

Er woonden ooit 22.000 inwoners in het Oekraïense Volnovakha, maar nu bestaat de stad enkel nog uit uitgebrande gebouwen na dagen vol zware bombardementen. Aljoša Milenković is Oost-Europa correspondent voor CNTG, een kanaal van de Chinese publieke omroep. Hij is een van de weinige journalisten nog aanwezig in de regio en bracht zondag verslag uit over de toestand daar.