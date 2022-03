TIJDLIJN. De moord op juf Mieke: van de gruwelijke ontdekking tot de plotse bekentenis

Het is al meer dan een jaar geleden dat juf Mieke overleed. Met 101 messteken is ze vermoord in haar woning in Noorderwijk (Herentals), toch werd er niets uit haar woning gestolen. Na een lange zoektocht is er eindelijk een verdachte opgepakt. Maar wat gebeurde er op 10 november 2020 en daarna? Een tijdlijn van de zaak.

10 november 2020: Dag van de moord

Michel Peeters, de echtgenoot van Mieke Verlinden (59), treft op een dinsdagnamiddag in november 2020 het levenloze lichaam aan van zijn echtgenote in hun woning in de Fabiolastraat. Hij is net terug van zijn werk in de vroege ploeg bij Estée Lauder in Oevel (Westerlo). De vrouw is tijdens zijn afwezigheid met geweld om het leven gebracht. Ze zou meerdere keren met een scherp voorwerp zijn gestoken. Haar portefeuille met geld ligt nog op de eetkamertafel. Ze deed waarschijnlijk zelf de deur open voor de dader tussen 9 en 10.30u ’s morgens. Haar tas thee staat halfvol op de ontbijttafel en haar gsm ligt er ook nog.

Mieke Verlinden is een telg van de Noorderwijkse familie Verlinden, bekend van de vroegere brouwerij Sint-Bavo. Daarnaast is ze de nicht van de echtgenoot van Vlaams minister Lydia Peeters (Open Vld). Ze gaf lang les op de Vrije Basisschool ’t Klavertje en stond daar de laatste jaren als zorgleerkracht.

De politie tast in het duister, wie heeft juf Mieke vermoord? Met een grootschalig buurtonderzoek pluizen de speurders de hagen en struiken uit, ze zetten ook een snuffelhond in om de wijdere omgeving te onderzoeken.

12 november 2020: Noorderwijk in de ban van brutale moord

Heel Noorderwijk is intussen in de ban van de brutale moord op de zorgleerkracht. “Bij dergelijke zaken zijn de verdachten meestal in de naaste familiekring te vinden, maar dat is hier duidelijk niet het geval”, zeggen buren. “Michel en Mieke zijn heel vriendelijke en lieve mensen die zich niet op de voorgrond dringen. Het koppel deed ook altijd alles met zijn tweetjes. Je zag ze vaak in het dorp en Mieke is als leerkracht natuurlijk een heel bekend gezicht, maar ze hield zich het liefst op de achtergrond. Ze was ook een echte familievrouw, met haar twee kinderen en vier kleinkinderen.” De kinderen van de school krijgen begeleiding.

20 november 2020: Noorderwijk licht op

Honderden inwoners branden voor hun deur een kaarsje ter ere van zorgjuf Mieke. Dat doen ze op vraag van de lokale KLJ-afdeling, waar ze fervent lid en leidster was. De woning is nog altijd verzegeld in het licht van het sporenonderzoek.

21 november 2020: Afscheid van de juf

De familieleden nemen in intieme kring afscheid van Mieke Verlinden. Niet alleen familieleden, maar ook vrienden en collega’s zorgen voor een emotionele tekst. De kleindochters blazen bellen voor hun moeke. Er mochten maar vijftien mensen aanwezig zijn door de coronamaatregelen, anderen kunnen de plechtigheid via een livestream volgen. “Bedankt, ik hou van jou. Blijf altijd bij mij”, zegt haar echtgenoot.

Michel, de echtgenoot van Mieke, nam het woord: “Bedankt voor het mooie leven dat we samen hadden.” — © RR

23 december 2020: Familie schakelt Faroek in en doet emotionele oproep

“Het gemis is enorm. Ik, mijn kinderen en iedereen rondom haar hebben nood aan antwoorden”, zegt Michel, de man van Mieke Verlinden bij VTM Nieuws. “We hadden het perfecte leven en we hadden dat graag verdergezet. Maar nu willen we alleen nog maar weten wat er is gebeurd op 10 november. Pas dan denk ik dat we opnieuw kunnen aanknopen met het verdere verloop van ons leven.” Ze getuigen ook in het opsporingsprogramma Faroek. Daaruit blijkt dat er een duidelijke schoenafdruk is aangetroffen van het merk Finn Comfort. De dader heeft wellicht bloed op zijn kleding.

12 maart 2021: Meer dan 100 tips

De politie heeft al meer dan honderd tips binnengekregen in maart, maar een doorbraak is er nog niet. De familie doet opnieuw een oproep in de hoop dat er opheldering komt.

15 april 2021: 150-tal mannen moet DNA-staal bezorgen

Op vraag van de onderzoeksrechter wordt een uitvoerig DNA-onderzoek opgestart door het forensisch DNA-labo van het UZA (Universitair Ziekenhuis Antwerpen) en het NICC (Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie). Aan honderden mannen uit de omgeving van juf Mieke wordt gevraagd om een DNA-staal af te staan.

27 juni 2021: Troostplek helpt Noorderwijk corona en moord op juf Mieke verwerken

De landelijke vrouwenvereniging Ferm onthult een troostplek in de historische dreef in Noorderwijk. Op een graspleintje naast de Ghellinckdreef is een plek met plantjes, een rustbank en een bord met een tekst rond Planttroost ingericht. Voorzitter van Ferm Noorderwijk, Lut Verlinden, zus van Mieke, helpt mee.

© Hans Otten

30 oktober 2021: Spreekuur als ultieme poging

Bijna een jaar na de moord tasten de speurders nog altijd in het duister. De vele tips en DNA-stalen leveren niets op. Daarom organiseren ze een laagdrempelige actie en wordt een persoonlijk gsm-nummer voor tips verspreid. Ze organiseren een spreekuur, waar twee speurders discreet te spreken zijn in de Pastorij van Noorderwijk. Dat levert ruim twintig tips op.

5 november 2021: De zus van juf Mieke doet haar verhaal

Een jaar na de feiten doet de zus van juf Mieke haar verhaal. “De steun die we van onze gemeenschap krijgen, is enorm. Ik word er nog altijd op aangesproken. Mensen zijn benieuwd, ze stellen zich vragen. Ik kan er met hen over praten, bij mijn zus ligt dat moeilijker. De klik maken gaat bij mij iets gemakkelijker. Ik zie Mieke dan ook vaak: in alle vier vestigingen van onze school staat haar foto in de gang. Ik word dus altijd met haar gemis geconfronteerd en dat lukt.”

LEES OOK. Lut, de zus van juf Mieke, een jaar na de moord: “Bij ‘veel messteken’ dacht ik aan 10. Dat het er 101 waren, shockeert mij nog altijd”

10 november 2021: Noorderwijk herdenkt vermoorde juf Mieke met lichtjeswandeling

Een jaar na de feiten organiseren de inwoners van noorderwijk een lichtjeswandeling. Daarmee herdenken honderden dorpsgenoten hun juf Mieke. “Ik denk dat die moord iedereen in Noorderwijk nog wel bezighoudt, zelfs verre buitenstaanders”, zeggen Marc en Lieve Verwimp, die met een groep vrienden in stilte halt houden voor het huis van Mieke en haar man Michel Peeters. “We hebben Mieke nooit persoonlijk gekend, maar ook wij denken er nog geregeld aan. Dat de politie nog altijd geen enkel spoor naar de dader heeft, is een beetje angstaanjagend.” De zaak is duidelijk nog niet weggesleten bij de dorpsgenoten.

Voor basisschool ’t Klavertje, waar Mieke Verlinden zorgjuf was, is een lichtkunstwerk onthuld. — © Hans Otten

23 december 2021: Speurders krijgen 70 extra tips binnen dankzij speciaal gsm-nummer

In het onderzoek naar de moord op juf Mieke lanceren de speurders eind oktober een gsm-nummer waarop de onderzoekers rechtstreeks bereikbaar zijn. Dat nummer is ook tijdens de feestdagen bemand. De nieuwe oproepen hebben tot zeventig extra tips geleid.

25 februari 2022: Echtgenoot doet ultieme oproep

De echtgenoot van Mieke is te gast bij de podcast van onze zusterkrant De Stemmen van Assisen. Daarin doet hij een ultieme oproep. “De dader móét toch wroeging hebben. Ik snap niet dat je hier dag in, dag uit mee kunt zitten. Alstublieft, stap naar de onderzoekers en vertel wat er is gebeurd.”

13 maart 2022: Oud-leerling (37) uit Berchem gearresteerd

De politie arresteert een 37-jarige man uit Berchem. Het gaat om een oud-leerling van de juf. In het kader van het DNA-onderzoek heeft de verdachte ook een uitnodiging gekregen. Nog voor het staal is afgenomen, is de man opgepakt. ’s Avonds heeft hij een uitvoerige verklaring afgelegd over zijn betrokkenheid bij de feiten, hij was niet bekend bij de politie. Morgen (dinsdag) zal de onderzoeksrechter hem verhoren.

LEES OOK. Oud-leerling (37) bekent moord op juf Mieke omdat speurders hem tot DNA-afname verplichten: “Moeilijk om in zijn ziel te kijken” (+)