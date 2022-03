EU-lidstaten raken het eens over nieuw pakket sancties tegen Rusland

De lidstaten van de Europese Unie zijn het eens geraakt over een vierde pakket sancties tegen Rusland als vergelding voor de invasie in Oekraïne. Dat heeft het Franse EU-voorzitterschap maandag gemeld.

Met dit vierde pakket wordt onder meer de zwarte lijst van individuen en organisaties uitgebreid. Eerder lekte al uit dat onder meer Chelsea-eigenaar Roman Abramovich aan de lijst wordt toegevoegd. De Russische miljardair, die vorige week al met Britse sancties werd geconfronteerd, mag niet langer naar de Europese Unie reizen en zijn activa op Europees grondgebied worden geblokkeerd.

Het vierde sanctiepakket werd vorige vrijdag al aangekondigd door Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Naast de uitbreiding van de sanctielijst komt er onder meer een verbod op de export van luxegoederen naar Rusland, een verbod op de import van belangrijke goederen uit de ijzer- en staalsector vanuit Rusland en een verbod op nieuwe investeringen in de Russische energiesector. De EU en de VS ondernemen ook een initiatief om de positie van Rusland in de Wereldhandelsorganisatie te treffen.

De sancties worden van kracht na publicatie in het Publicatieblad van de Europese Unie.