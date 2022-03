Berucht in heel de wereld om zijn gruweldaden: Poetin roept de hulp in van de man die alles doet om zijn doel te bereiken

De Russen moeten het zelf toegeven: hun ‘speciale operatie’ in Oekraïne verloopt niet zo vlot als gedacht. Maar daar komen duizenden Syriërs en Tsjetsjenen. Voetsoldaten van Poetin, zeggen ze zelf. Vrijwilligers voor de goede zaak, zegt Poetin. In elk geval: strijders die niet bekendstaan voor fair play. En ze worden aangevuurd door Ramzan Kadyrov zelf: de Tsjetsjeense leider wiens naam synoniem is met ontvoering, foltering en liquidatie.