Buren van moordenaar van juf Mieke enorm geschrokken: “Niemand had dit zien aankomen”

Gunter U. (37) heeft bekend dat hij schooljuf Maria ‘Mieke’ Verlinden anderhalf jaar geleden met 101 messteken om het leven bracht in Noorderwijk (Herentals). De oud-leerling van Mieke is afkomstig uit Olen, maar verhuisde naar het Antwerpse district Berchem. Zijn buren in het appartementsgebouw waar hij woont, zijn enorm geschrokken. Ze omschrijven de man wel als een zonderling.

In het appartementsgebouw waar hij woonde, kennen de buren hem enkel van zien. “Gunter was een heel op zichzelf, we zagen hem enkel wanneer we hem in de gang passeerden en dan zeiden we altijd vriendelijk goedendag” zegt buurman Anas. “Hij kwam ook altijd pas laat thuis, rond 19 uur. Doorheen de dag zagen we hem zo goed als nooit.”

LEES OOK. Waarom moest juf Mieke dood? “Niemand wist dat Gunter U. (37) zo’n groot geheim meesleepte” (+)

Achteraan het appartementsgebouw bevindt zich de buurtschuur, een locatie waar de buren activiteiten organiseren. “Gunter was nooit aanwezig”, vertelt een andere buur.

“Zondag werd ons appartement platgelopen door politie”, vertelt Anas. “Er hingen politielinten voor de deur van het appartement. Niemand wist wat er gebeurde, tot vandaag. We zijn allemaal enorm hard geschrokken van het nieuws. Niemand had dit ooit zien aankomen.”

bekijk ook

Onze reporter interviewde weduwnaar van juf Mieke recent: “Zeer frappant dat er twee weken later doorbraak is”

1

1