De sjerp is vervangen door een wapen: hoe de Oekraïense burgemeesters uitgroeien tot verzetsleiders

Geïnspireerd door hun president, worden steeds meer Oekraïense burgemeesters het gezicht van het verzet. Hun stadhuis is een ‘war room’, hun kostuum is niet langer een maatpak maar een legeruniform, en hun plechtige toespraken zijn nu huis-tuin-en-keuken videoboodschappen waarin ze geen blad voor de mond nemen. Ze zijn een doorn in het oog van Poetin, die in het ingenomen Melitopol de burgemeesters met een zak over het hoofd het stadhuis liet uitslepen.