Caroline vangt twee Oekraïense moeders met dochters op die zelfde aandoening hebben als haar eigen dochter: “Ze is onze reddende engel”

Ze leerden elkaar vier jaar geleden kennen op een internationaal congres over de zeldzame aandoening waaraan hun drie dochters lijden. Nu vangt Caroline haar twee Oekraïense lotgenoten en hun dochters met een mentale en fysieke beperking bij haar thuis in Menen op. “Caroline is een reddende engel. Toch zijn we voor het eerst in het leven van onze dochters een beetje blij dat ze zo weinig beseffen.”