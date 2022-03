Tegen de zomer zal je op de website van Kind en Gezin per kinderopvang een lijst kunnen zien met alle klachten die er de afgelopen vijf jaar over die opvang zijn geweest. Het maakt deel uit van het “actieplan kinderopvang” van minister Wouter Beke. De sector heeft grote vragen. “De grote meerderheid levert goed werk en dreigt onterecht in een slecht daglicht te worden gezet.”