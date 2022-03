Geen plotse gepeperde rekening meer: dienstenchequebedrijven moeten extra kosten op voorhand communiceren

Eén op de vijf erkende dienstenchequebedrijven rekent bijkomende administratiekosten aan gebruikers aan. Dat blijkt uit een enquête op vraag van Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V). De meerderheid rekent om de zoveel tijd een vast bedrag aan. De bedrijven die dat niet doen, geven vaak aan dat ze de administratieve rompslomp te groot vinden of dat er onduidelijkheid heerst over de mogelijkheid om extra kosten aan te rekenen. Crevits wil nu een nieuw afsprakenkader met de dienstenchequesector.

“Het aanrekenen van bijkomende kosten is wettelijk mogelijk en een piste om de rendabiliteit van de ondernemingen te versterken”, klinkt het bij Crevits. “Een voorwaarde is wel dat die kosten op voorhand met de klanten gecommuniceerd worden. Zo kunnen klanten die mee in overweging nemen. We willen hierover met de sector heldere afspraken maken. We denken daarbij aan een schriftelijke rapportering aan de klant over de aanrekening van bijkomende kosten en een jaarlijkse bevraging over de kosten die worden aangerekend.”