Nu is het hopelijk écht verleden tijd: nog een allerlaatste keer kamperen aan de schoolpoort

Het is een beeld waarvan we dachten dat het niet meer ging terugkeren, maar dit jaar is het bij sommige scholen weer zover: kamperende ouders voor de schoolpoort. Het nieuwe inschrijvingsdecreet van de Vlaamse regering dat eind januari werd goedgekeurd, moet daar volgend schooljaar een einde aan maken, volgens Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA).

Tientallen ouders kamperen sinds dit weekend aan de schoolpoort van vier Aalsterse middelbare scholen. Ook aan het Sint-Ursula-instituut in Lier stonden er afgelopen weekend lange rijen. Allemaal mensen die schrik hadden dat er op de school van hun keuze geen plaats zou zijn voor hun kind. In veel andere steden hanteren de scholen een digitaal inschrijvingssysteem. Maar in onder meer Aalst en Lier hebben ze dat na protest weer afgevoerd. In Aalst omdat ouders zich erover beklaagden dat hun kind niet altijd in de school van hun eerste keuze terecht kwam. In Lier stelden ze vast dat er ook ouders uit andere regio’s hun kind kwamen inschrijven. Als een soort back-up, voor het geval ze in hun eigen regio niet de gewenste school kregen. “Leerlingen die echt graag naar onze school wilden komen, zagen hun plekje aan hun neus voorbijgaan. Daarom grijpen we terug naar de klassieke inschrijvingsmethode, die ouders meer zekerheid geeft”, zegt de directie van Campus Sint-Ursula.

Voor de laatste keer, want dat digitaal systeem wordt vanaf volgend schooljaar verplicht. Niet voor alle scholen, maar wel voor die scholen die een capaciteitsprobleem voorzien. Scholen die geen capaciteitsproblemen verwachten, mogen dus wel nog fysieke inschrijvingen organiseren, maar mogen dan ook geen kinderen weigeren. Dat schrijft het nieuwe inschrijvingsdecreet van de Vlaamse overheid voor, dat vanaf september in werking treedt. Kamperende ouders moeten vanaf dan definitief tot het verleden behoren.