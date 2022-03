Een verlenging van de twee jongste kernreactoren is niet langer taboe. Door de Russische inval in Oekraïne en de hoge gasprijzen lijkt het er sterk op dat Tihange 3 en Doel 4 ook na 2025 zullen blijven draaien. Althans, daar stuurt de politiek op aan. Wat is er nodig om het ook praktisch te realiseren?