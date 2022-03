“Zullen ze me voor deze twee woorden arresteren?” Seconden later werd ze weggesleurd

DWA SLOWA. TWEE WOORDEN. Dat staat te lezen op het bordje dat een vrouw omhoog houdt. “Zullen ze me hiervoor arresteren”, vraagt de vrouw aan de cameraman. Enkele seconden na de vraag en nadat ze het bordje in de lucht houdt, wordt ze al door de oproerpolitie weggesleurd van het Moskouse plein. Onmiddellijk daarna wordt zelfs een vrouw naar een arrestatiebusje meegenomen die net tegen dezelfde camera aan het zeggen is dat ze pro de aanpak van Poetin is in Oekraïne.