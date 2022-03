U21 van Anderlecht speelt volgend seizoen in Lotto Park

De U21 van Anderlecht spelen volgend seizoen zo goed als zeker in 1B. Ze verloren gisteren wel van Antwerp, maar kunnen eigenlijk niet meer uit de top vier vallen.

De vraag is waar de RSCA-beloften hun wedstrijden volgend seizoen zullen afwerken. Er werden enkele stadions afgetoetst onder meer dat van amateurclub Tubeke, maar in principe zullen de U21 toch in het Lotto Park aantreden. Dan zal de grasmat extra belast worden – zeker als de A-ploeg Europees speelt – maar het grote stadion is ook het meest geschikt om publiek te lokken. (jug)