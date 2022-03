Regering heeft akkoord: tijdelijke btw-verlaging op gas en elektriciteit, mazoutcheque van 200 euro en goedkopere diesel en benzine

De ontspoorde prijzen aan de pomp en de on­geziene energiefacturen zijn dan toch urgent genoeg voor de federale regering om snel in te grijpen. De liberalen en de groenen wilden eigenlijk wachten tot vrijdag, om ook de kerncentrales mee te trekken in één grote energiedeal. Maar de druk op premier Alexander De Croo (Open VLD) bleek te groot. Afgelopen nacht klopte de federale regering een gloednieuw pakket energiemaatregelen af, het derde al in een aantal maanden tijd.

De meest opmerkelijke maatregel is ongetwijfeld de verlaging van de accijnzen op diesel en benzine. De afgesproken korting bedraagt 17,5 cent per liter, en zal een volle tank ongeveer 10,5 euro goedkoper maken. De korting van 17,5 cent ligt niet zo heel ver van het oorspronkelijke voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V), die de factuur met 24 cent per liter wilde verlichten. Vooral de groene partijen wilden het gebruik van fossiele brandstoffen echter niet teveel stimuleren. In september wordt de maatregel geherevalueerd, tot dan kost de prijsverlaging de staat 288 miljoen euro.

Daarnaast wou de federale regering ook iets doen aan de ontspoorde gas- en elektriciteitsfactuur. De btw op elektriciteit was al tijdelijk verlaagd van 21 naar 6 procent, nu is ook die op gas naar beneden bijgesteld. Die twee ingrepen blijven ook gelden tot eind september en zullen bijkomend net geen 700 miljoen kosten.

Stookolie

Naast de maatregelen die sowieso op tafel lagen, zijn er afgelopen nacht nog een aantal bijkomende voorstellen besproken. De Waalse socialisten van de PS dachten ongetwijfeld aan hun kiespubliek toen ze een korting op de stookoliefactuur voorstelden. In Wallonië stookt meer dan de helft van de mensen immers nog op mazout. Zij krijgen straks een eenmalige korting van 200 euro op hun factuur, wat een gat van 210 miljoen slaat in de regeringsportefeuille. Ook de groenen haalden nog een kleine trofee uit de nachtelijke regeringsdeal. De NMBS krijgt straks 13 miljoen euro om de geplande prijsverhoging van treintickets tegen te gaan. Minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) vond het niet meer dan logisch dat de treinen ook een extraatje krijgen als de regering automobilisten ondersteunt.

Naast de maatregelen die nagenoeg alle burgers rechtstreeks ondersteunen, is ook gedacht aan de lage inkomens. Het uitgebreide sociale energietarief is nog maar eens verlengd, nu tot eind september. Die korting kost de staat bijkomend 94,5 miljoen euro. Daarnaast is er nog een peulschil van 17 miljoen euro voor het sociaal mazoutfonds en wordt de regeling voor tijdelijke werkloosheid in het kader van corona nog even verlengd. Dat laatste kost nog eens 25,3 euro.

Alles samengeteld kost het pakket energiemaatregelen 1,329 miljard euro aan de overheid. Daar staat tegenover dat diezelfde overheid sowieso ongeveer een miljard zou verdiend hebben aan de hogere energieprijzen. Simpelweg omdat de inkomsten uit belastingen dan mee stijgen. Door die meerinkomsten terug te laten vloeien naar de bevolking, hoopt de regering zich te ontdoen van de perceptie dat de overheid verdient aan deze crisis. Tegelijk kruisen verschillende ministers de vingers dat dit derde pakket maatregelen eindelijk volstaat om de energiefacturen te kunnen drukken op korte termijn. Hoe dat kan op lange termijn, wordt het voorwerp van onderhandelingen die de regering vrijdag wil laten landen. Dan komt het nucleaire vraagstuk op het bord, net als het pad naar energieonafhankelijkheid van Rusland en de versnelde transitie naar hernieuwbare energie.

Vooruit-voorzitter Conner Rousseau spreekt ook over een stookoliekorting van 200 euro.