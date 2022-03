AA Gent, Antwerp of Anderlecht? Acht analisten voorspellen wie naast ticket voor Champions’ play-offs grijpt

6 op 18 voor Antwerp tegenover 16 op 18 voor Anderlecht en liefst 18 op 18 voor AA Gent. Het is duidelijk welke clubs op weg naar de Champions’ play-offs de wind in de zeilen hebben en welke club sputtert in de laatste rechte lijn. Toch leert een rondvraag bij acht doorgewinterde voetbalanalisten dat AA Gent, dat zondag Anderlecht ontvangt, het niet zal halen. Alleen Johan Boskamp tipt op een falend Antwerp. Iedereen is overtuigd van Anderlecht.