Amerikaanse peuter speelt met vuurwapen en schiet moeder dood

In de Verenigde Staten heeft een driejarig kind per ongeluk zijn eigen moeder doodgeschoten terwijl het met een vuurwapen aan het spelen was. Dat heeft de politie maandag gemeld.

Het drama deed zich zaterdagavond voor op de parking van een supermarkt in Dolton, een buitenwijk van Chicago. De peuter zat in zijn kinderzitje achterin de auto, en zijn ouders zaten voorin. Op een of andere manier kreeg het jongetje het pistool van zijn vader in handen. “Hij begon ermee te spelen en haalde op een gegeven moment de trekker over”, verklaarde de lokale politiechef Robert Collins.

De moeder van het kind, de 22-jarige Daejah Bennett, kreeg een kogel in het achterhoofd. Ze werd met spoed overgebracht naar een ziekenhuis in Chicago, waar ze uiteindelijk dood werd verklaard. De vader werd opgepakt. Er zal worden nagegaan of hij een vergunning had voor het wapen en of hij vervolgd moet worden, aldus Collins.

Volgens de organisatie Everytown For Gun Safety doen elk jaar honderden kinderen in de VS per ongeluk een vuurwapen afgaan nadat ze de onbeveiligde, geladen wapens te pakken krijgen die in kleerkasten, nachtkastjes, rugzakken of handtassen steken, of gewoon ergens rondslingeren. De organisatie schat dat deze “onopzettelijke schietpartijen” door minderjarigen elk jaar gemiddeld zo’n 350 doden eisen en pleit voor een betere controle op vuurwapens, zoals het verplicht opbergen van wapens in veilige kluizen.