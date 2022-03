Studio 100 trekt naar de Raad van State tegen radiolicenties

Studio 100 heeft beroep ingediend bij de Raad van State in het dossier rond radiolicenties. Het mediabedrijf wil de erkenning van Nostalgie ingetrokken zien en trekt tegelijkertijd ook de volledige procedure rond de erkenning van radiolicenties in twijfel.

Begin februari greep Studio 100 naast een vergunning voor landelijke FM-radio in Vlaanderen. De Vlaamse regering gaf de vergunningen opnieuw aan Qmusic, Joe (DPG Media) en Nostalgie (Mediahuis). Studio 100 liet het daar niet bij en stuurde een aangetekende brief naar Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V). Daarin stelde het mediabedrijf van Hans Bourlon en Gert Verhulst de erkenning van radiozender Nostalgie in vraag.

Volgens hen mocht Nostalgie nooit beoordeeld worden omdat het dossier vloekt met de erkenningsvoorwaarden van het Mediadecreet, dat stelt immers dat een landelijke zender “minstens vier journaals per dag moet uitzenden die worden verzorgd door een eigen redactie die hoofdzakelijk bestaat uit erkende beroepsjournalisten”.

Dat Studio 100 nu in beroep gaat, komt dus niet als een complete verrassing. Het dossier draait volgens de krant De Tijd niet alleen rond concurrent Nostalgie, maar ook rond de hele erkenningsprocedure van radiozenders.